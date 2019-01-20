Фото: показавший себя в плавках Киркоров не устоял против соблазна

В Сети набирает популярность флешмоб #10yearschallenge. По задумке авторов, участники акции сравнивают свои фотографии десятилетней давности со свежими снимками себя любимых и выкладывают получившийся коллаж в соцсети. Большинство российских звезд уже отметились под заявленным хештегом.

Насмотревшись на коллег, Киркоров также поддался соблазну. В своем аккаунте Instagram Филипп публиковал сразу несколько кадров. На этих фотографиях поклонники смогли увидеть артиста не только в 2019 и 2009 годах. Звезда показала архивные снимки и видеозаписи разных лет."Всеобщей истерии поддался и Я (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал артист под постом.

Отметим, что поклонники поп-короля остались довольны публикацией. Особенно им понравился пляжный кадр, в котором артист позирует в плавках, многие обратили внимание на внушительное достоинство звезды. Однако мнения по поводу перемен во внешности Филиппа сильно разнились. Кто-то заявлял, что Киркоров, как хорошее вино, становится с годами только прекраснее, другие же отмечали, что Филипп немного "поистрепался".