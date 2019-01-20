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  • Известный рокер Брайан Веласко совершил самоубийство в прямом эфире

Известный рокер Брайан Веласко совершил самоубийство в прямом эфире
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Свеча. Снимок иллюстративный.

ФОТО: TYRONE SIU/REUTERS

41-летний барабанщик Брайан Веласко спрыгнул с 34-го этажа, включив онлайн-трансляцию на Facebook, пишет Супер.ру.

Шокирующая запись гибели рокера некоторое время оставалась на его странице, но вскоре была удалена. Перед тем, как шагнуть навстречу смерти, Брайан сказал в камеру, что собирается прыгнуть, и попрощался с друзьями и родителями.

Тело Веласко было обнаружено утром 16 января, в 9:45 по филиппинскому времени. Причины суицида не сообщаются, но известно, что рокер долгое время находился в подавленном состоянии.

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