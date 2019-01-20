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Андрей Губин о здоровье: врачи махнули на меня рукой

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Андрей Губин

ФОТО: скриншот

Популярный в 90-е исполнитель, который сейчас живет в Уфе, признался, что из-за неважного самочувствия старается не появляться на публике.

Российский исполнитель Андрей Губин в эфире программы "Сегодня вечером" заявил, что врачи поставили на нём крест по причине тяжелого заболевания.

— На меня врачи уже давно рукой махнули. По всем параметрам я должен был загнуться уже давно, но Андрюша так просто не сдаётся, — сказал Губин.

Как сообщает издание StarHit, у певца возникают сильные спазмы мышц лица и глаз, что мешает ему вернуться на сцену. Последнее большое выступление Губина прошло в 2005 году в Кремлевском дворце.

Исполнитель, который сейчас живёт в Уфе, признался, что из-за неважного самочувствия старается не появляться на публике, хотя поклонники его по-прежнему узнают на улице и просят автограф и совместное фото.

По словам Губина, он нигде не работает и живет на заработанные в прошлом накопления. Их должно хватить еще на 10 лет.

— Было тяжко по деньгам, но я накопил много, потому что работал как слон. Кое-что сгорело, что-то осталось, еще примерно лет на 10 есть. Авторские что-то приносят, — добавил исполнитель.

Губин также отметил, что до сих пор получает приглашения вести разные мероприятия, но отказывается. При этом певец надеется восстановить здоровье, чтобы вернуться на сцену.

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