Андрей Губин о здоровье: врачи махнули на меня рукой

Российский исполнитель Андрей Губин в эфире программы "Сегодня вечером" заявил, что врачи поставили на нём крест по причине тяжелого заболевания.

— На меня врачи уже давно рукой махнули. По всем параметрам я должен был загнуться уже давно, но Андрюша так просто не сдаётся, — сказал Губин.

Как сообщает издание StarHit, у певца возникают сильные спазмы мышц лица и глаз, что мешает ему вернуться на сцену. Последнее большое выступление Губина прошло в 2005 году в Кремлевском дворце.

Исполнитель, который сейчас живёт в Уфе, признался, что из-за неважного самочувствия старается не появляться на публике, хотя поклонники его по-прежнему узнают на улице и просят автограф и совместное фото.

По словам Губина, он нигде не работает и живет на заработанные в прошлом накопления. Их должно хватить еще на 10 лет.

— Было тяжко по деньгам, но я накопил много, потому что работал как слон. Кое-что сгорело, что-то осталось, еще примерно лет на 10 есть. Авторские что-то приносят, — добавил исполнитель.