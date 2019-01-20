Арбенина выписалась из клиники после сердечного приступа

Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина по собственной инициативе выписалась из больницы во Франции, куда она была госпитализирована после сердечного приступа. Об этом сообщает НСН.

Как рассказала журналистам PR-директор артистки Мария Кохель, Арбенина выписалась из больницы под свою ответственность и решила пройти полноценное обследование уже в Москве, пишет Дни.ру.

"Ей диагноз не поставили, боль до конца не сняли, но она в принципе такой человек, который не любит лечиться, решила выписаться, она сейчас в номере", – цитирует РИА Новости Кохель.

Он подчеркнула, что Арбенина находится в удовлетворительном состоянии и собирается продолжить концертный тур. Ранее певица написала о проблемах со здоровьем в своем Instagram, но потом удалила пост, опубликовав новый, в котором поблагодарила подписчиков за поддержку.