«Покажи мне свою...»: 60-летняя актриса обвинила покойного Табакова в домогательствах

Елена Антоненко более 15 лет проработала на российской сцене. После артистка уехала в США, где продолжила карьеру, но уже в кино. Актриса снялась в блокбастерах "Клан Сопрано", "Улица", "Хлеб и розы", пела в бродвейском мюзикле "Призрак оперы". Сейчас звезда мечтает вернуться на родину.

"Впервые я вышла на профессиональную сцену театра "Современник" в 1973 году, мне было 14 лет. Олег Табаков набирал себе в студию школьников, отсмотрел 10 тысяч московских учеников... Я прочла ему две строчки, и Табаков сказал: "Все, беру, ты мой человек", – вспомнила Антоненко первое знакомство с режиссером.

По словам Елены, Олег Павлович много для нее сделал, ему она обязана карьерой. На первых парах мэтр курировал ее обучение. Однако скандал на премьере спектакля "Эшелон", разрушил доверительные отношения наставника и ученицы.

"Прямо на сцене... отравили актрису Аллу Покровскую, маму Миши Ефремова, бывшую жену Олега Ефремова. Кто-то подлил ей вместо воды нашатырный спирт. На моих глазах Алла Покровская вдруг захрипела, скрючилась. Началась паника. Табаков остановил спектакль. В шоке я, в чем была на сцене, выскочила, добежала до нашей студии и крикнула, рыдая: "Ребята, Аллу Покровскую отравили!" – рассказала артистка.

Антоненко уверена, что режиссер неправильно воспринял тот выкрик – расценил его как предательство: "он меня вызвал и сказал, что сор нельзя выносить". После артистку уволили из театра.

Спустя время девушка поступила в ГИТИС, который с успехом окончила. После выпускного Елена решила восстановить отношения с Олегом Павловичем. Созвонившись с мэтром она пришла к нему в кабинет.