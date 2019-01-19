Мария Порошина рассказала о новорожденном сыне

В недавнем интервью звезда призналась, что пока не выбрала имя для малыша, потому что каждый член семьи предлагает свой вариант. Актриса также поспешила опровергнуть слухи о том, что сына будут звать Степан.

"Мы пока не определились в этом вопросе – не понимаем пока, как назвать малыша. Может, оттого что нас в семье много, каждый предлагает свой вариант. В итоге вопрос с именем для сына подвис. Есть три-четыре мужских имени, которые нам нравятся больше всего, но окончательно мы пока не определились", - передает слова Марии Порошиной издание "7Дней".

Однако поклонников актрисы больше волнует, кто является настоящим отцом ребенка. Сама звезда скрывает имя нового возлюбленного, отметив, что мужчина живет за пределами России. Многие уверены, что отцом мог стать ее коллега Ярослав Бойко. Известно, что артист женат на хореографе и танцовщице Рамуне Ходоркайте. У него есть внебрачный сын от актрисы Евгении Добровольской.