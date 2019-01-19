Панки живы! Вот такая колоритная публика собралась на концерте J.M.K.E в клубе Factory

Начало J.M.K.E. было положено в 1985 году, когда панки, известные по разным группам, и их друзья начали в одной снятой квартире, начали создавать свою музыку. В то же время ждали возвращения из армии барабанщика Венно, чтобы создать неслыханно мощную доселе группу.