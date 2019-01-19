Панки живы! Вот такая колоритная публика собралась на концерте J.M.K.E в клубе Factory
18 января эстонская панк-хардкор группа J.M.K.E, образованная в Таллине 18 января 1986 года, отметила свой 33 день рождения в клубе Factory.
Начало J.M.K.E. было положено в 1985 году, когда панки, известные по разным группам, и их друзья начали в одной снятой квартире, начали создавать свою музыку. В то же время ждали возвращения из армии барабанщика Венно, чтобы создать неслыханно мощную доселе группу.
Когда 18 января 1986 года представилась возможность выступить, выяснилось, что предполагаемый басист еще не успел выучиться игре на бас-гитаре, поэтому за ночь перед концертом пришлось учить Нахвитса (которому первоначально отводилась роль звукотехника) басовым ходам. Дату этого первого концерта позже стали считать днем основания J.M.K.E.