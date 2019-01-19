Любовь Толкалина показала голую грудь, а интимное место прикрыла шубой

В личном микроблоге Любови появился пикантный снимок. На фото артистка позирует сидя на галечном пляже. Обнаженная Толкалина пытается прикрыть промежность и бюст меховой накидкой, впрочем, не очень успешно – ее грудь выставлена на всеобщее обозрение.

Не успели ошарашенные поклонники отойти от шока, как Толкалина удалила кадр. Поэтому реакция поклонников на снимок так и останется загадкой. Однако Интернет все помнит. Через несколько часов уже "затертый" скриншот публикации вновь появился в Сети.

Добавим, что Толкалина уже не в первый раз публикует в микроблоге снимки в стиле ню. Актриса не устает радовать поклонников (и журналистов) фотографиями, на которых демонстрирует восхитительные изгибы фигуры.