Убийце внучки Моргана Фримана вынесли приговор

33-летнего Ламара Давенпорта осудили на 20 лет тюрьмы. В 2015 году он, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, 25 раз ударил Хайнс ножом. Убийство произошло возле дома, где жила пара, в Нью-Йорке.

Прокурор Сайрус Р. Ванс назвал случившееся преступлением исключительной жестокости.

«Мир никогда не увидит таланта и одаренности, которыми она обладала», — сказал Фриман USA Today.

Morgan Freeman and step-granddaughter E'Dena Hines ФОТО: Evan Agostini / AP