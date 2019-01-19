Ученые: вода из туалета таит смертельную опасность!

Специалисты из Университета Аризоны и Дрексельского университета выяснили, что вода в раковинах, унитазах и душевых может быть насыщена смертельными для человека бактериями, сообщает Medical Express. Исследователи выяснили, что в пробах воды, забранных из нескольких источников, были обнаружены следы бактерий, вызывающих легионеллёз. Попадание патогена внутрь вызывает развитие серьёзного заболевания, которое приводит к смертельному исходу в 25 процентах случаев, пишет Лайф .

Учёные заключили, что риск заражения смертельными бактериями оказался наивысшим в случае попадания на слизистую оболочку и в органы дыхания водяных брызг. Среди наиболее уязвимых для инфекций людей оказались люди со сниженным иммунитетом, диабетом первого и второго типа, а также те, кто уже лечился ранее от бактериальных инфекций. Специалисты заявили, что патогенные грамотрицательные бактерии могут образовываться в домах с системой водоснабжения, в которой вода застаивается длительное время.