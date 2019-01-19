Сб, 19.01.2019
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Ученые: вода из туалета таит смертельную опасность!

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Унитаз. Иллюстративное фото

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Учёные считают, что туалеты, раковины и душевые могут содержать смертельные бактерии.

Специалисты из Университета Аризоны и Дрексельского университета выяснили, что вода в раковинах, унитазах и душевых может быть насыщена смертельными для человека бактериями, сообщает Medical Express. Исследователи выяснили, что в пробах воды, забранных из нескольких источников, были обнаружены следы бактерий, вызывающих легионеллёз. Попадание патогена внутрь вызывает развитие серьёзного заболевания, которое приводит к смертельному исходу в 25 процентах случаев, пишет Лайф.

Учёные заключили, что риск заражения смертельными бактериями оказался наивысшим в случае попадания на слизистую оболочку и в органы дыхания водяных брызг. Среди наиболее уязвимых для инфекций людей оказались люди со сниженным иммунитетом, диабетом первого и второго типа, а также те, кто уже лечился ранее от бактериальных инфекций. Специалисты заявили, что патогенные грамотрицательные бактерии могут образовываться в домах с системой водоснабжения, в которой вода застаивается длительное время.

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