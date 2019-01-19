Сб, 19.01.2019
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  • «Ух, холодно!» Восточные соседи начали традиционные крещенские купания

«Ух, холодно!» Восточные соседи начали традиционные крещенские купания
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Православные всего мира празднуют Крещение. Во многих уголках России 18 и 19 января все желающие могут окунуться в прорубь — верующие называют ее Иордань — в особо комфортных условиях. 

В разных городах и областях России установлены теплые палатки, где можно переодеться, яркое освещение в темное время суток, удобные спуски в воду. И, конечно, горячий чай, которым хорошо согреться после проруби.

Везде на всякий случай дежурят бригады МЧС и врачи. Принять участие в крещенских купаниях, по данным опросов, готов каждый пятый россиянин. 

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