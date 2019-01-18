«Токсичный» сериал «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса

"Эпизод "Маша плюс каша" вошел в Книгу мировых рекордов Гиннесса и стал самым просматриваемым мультфильмом, анимационным видео на YouTube. На сегодняшний день эпизод набрал уже более 3,3 млрд просмотров глобально, став единственным анимационным видео в мире, которое входит в топ-5 самых просматриваемых контентов на YouTube за все время существования платформы", - рассказали ТАСС представители компании "Анимаккорд", пишет Newsru.com.

В январе этого года исполняется 10 лет со дня выхода первого эпизода мультсериала. В марте 2018 года "Маша и Медведь" стал лучшим анимационным сериалом по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

При этом в ноябре 2018 года газета The Times писала, что западные критики обвинили сериал в кремлевской пропаганде и назвали инструментом "мягкой силы" России.

"Маша - дерзкая и даже довольно противная, но в то же время она решительная. Она прыгает выше головы", - приводит издание слова профессора Букингемского университета Энтони Глиса. По его мнению, она действует в стиле президента России Владимира Путина.

Кроме того, The Times напомнила позицию преподавателя Таллинского университета Приита Хыбемяги, который в мае 2017 года указал, что Маша символизирует Россию, а мультсериал - это борьба за умы, часть гибридного воздействия, в котором отрицательный образ России заменяется положительным". Хыбемяга добавил, что этот мультфильм - "пропаганда" и "промывание мозгов". Стоит отметить, что в Эстонии медведь символизирует РФ. "Навязывание детям положительного образа России опасно для безопасности Эстонии", - резюмировал преподаватель.

Мультсериал "Маша и Медведь", созданный при помощи трехмерной графики, вышел на экраны 7 января 2009 года и быстро набрал популярность у российских детей, а также их родителей. Общая идея сюжета основана на русской народной сказке "Маша и медведь". Также на автора идеи аниматора Олега Кузовкова повлияли американский мультфильм "Том и Джерри" и озорная девочка, которую он увидел на пляже в Крыму в 1996 году.

Весной 2015 года сообщалось, что мультфильм пришелся по вкусу итальянским детям и их родителям. В этой стране даже поступили в продажу куклы Маши и Медведя. Кроме того, в июле того же года мультсериал стал единственным проектом из России в американском списке "классики будущего" , составленном журналом Animation Magazine.