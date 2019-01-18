Пт, 18.01.2019
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Беременная третьим ребенком Зузу планирует стать премьер-министром Эстонии

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Зюлейха Измайлова.

ФОТО: Eestimaa Rohelised

Вице-мэр Таллинна и член партии Зеленых Зюлейха Измайлова, которая ждет третьего ребенка, планирует стать премьер-министром Эстонии.

Она написала у себя в Facebook, что сделала предложение председателю партии выдвинуть ее кандидатуру на выборах в Рийгикогу в 2019 году на пост премьер-министра.

Напомним, что до этого она критиковала Центристскую партию, несмотря на то, что работает с ними.

«Одна партия, которая уже долго находится у власти, не планирует менять руководителей, и нас, Зеленых, надо поставить в парламент на стражу, чтобы помогать осуществлять необходимые шаги для надежного будущего, где качество жизни следующего поколения не будет страдать от наших сегодняшних решений».

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