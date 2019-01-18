Беременная третьим ребенком Зузу планирует стать премьер-министром Эстонии

Она написала у себя в Facebook, что сделала предложение председателю партии выдвинуть ее кандидатуру на выборах в Рийгикогу в 2019 году на пост премьер-министра.

Напомним, что до этого она критиковала Центристскую партию, несмотря на то, что работает с ними.