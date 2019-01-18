Тонкая талия, пышный бюст: самая красивая японская дальнобойщица

Рино Сасаки родилась и выросла в Японии, работала преподавателем традиционного танца и не помышляла о смене профессии. Но семь лет назад ее отец, водитель-дальнобойщик, заболел. И хотя он продолжал ездить в рейсы, дочь очень переживала за него, пишет Fabiosa.ru.

Она решила получить водительские права на грузовые перевозки, чтобы быть рядом с отцом. Невозможность совмещать танцы с поездками по стране привели к тому, что девушке пришлось сделать выбор - она стала полноправной дальнобойщицей.

О своих дорожных впечатлениях и нюансах работы водителей большегрузных авто Рино рассказывает в соцсетях. Этим она отдает дань уважения отцу, который обучает дочь всему, что знает сам, а также показывает, что работать в транспортной индустрии могут и женщины.

Единственное, что огорчает "самого красивого водителя грузовика в Японии", это отсутствие подходящей стильной одежды для девушек-водителей. Поэтому не исключено, что Рино займется разработкой этого направления в свободное от поездок время.

Ранее мы уже писали про ее коллегу, шведку Анджелику Ларсон. Грузоперевозки для нее не столько работа, сколько увлечение, чему она очень рада. Ее мечта: ездить по всему миру, тестировать различные грузовики на дорогах.