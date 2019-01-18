Пт, 18.01.2019
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  • «Жаль, что не вместе»: вспомнившая о Николаеве Королева еле сдержала слезы

«Жаль, что не вместе»: вспомнившая о Николаеве Королева еле сдержала слезы

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Наташа Королева

ФОТО: SCANPIX

Наташа опубликовала в личном микроблоге небольшое видео. Артистка записала ролик в домашней обстановке.

«Игоряшенька, ну ты же знаешь, как я к тебе отношусь. С какой теплотой, с какой любовью и благодарностью. Поздравляю тебя с днем рождения, и хочу пожелать тебе только здоровья, сил. Ну и, конечно, творческого вдохновения!» - эмоционально сообщила звезда. Под постом она написала: «С днем рождения, композитор моей юности!», передает Dni.ru.

Видеопоздравление вызвало много эмоций у поклонников Королевой. Многие с ностальгией отмечали в комментариях, что пара «Наташа+Игорь» была одной из самых красивых.

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