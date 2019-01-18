А вы видели, как сегодня выглядит дочь Челентано? Она была эффектной брюнеткой, а стала лысым андрогином

С актрисой Клаудией Мори они стали родителями троих талантливых детей. Одна из них, 50-летняя Розалинда, поражает своей необычной внешностью и поведением, пишет Fabiosa.ru.

Младшая дочь известной пары всегда была бунтарем, по ее собственному признанию. Возможно, этому способствовал авторитарный стиль воспитания матери и постоянное отсутствие отца рядом, с кем можно было бы поговорить. В 18 лет Розалинда ушла из дома, не будучи понятой родителями в стремлении иметь личное пространство. Полгода жила с бездомными.

В 36 лет грусть так сильно накатила на актрису, что она попыталась свести счеты с жизнью, наглотавшись снотворного. Врачи спасли ее. Следующим эпатирующим действием стало решение Розалинды побриться наголо, что она и сделала, расставшись с шикарными темными волосами. Теперь голову неординарной женщины украшает небольшой ершик волос.

При этом Розалинда Челентано разносторонняя и талантливая личность. Помимо съемок в кино она увлекается музыкой, на ее счету несколько записанных синглов. Также она занимается живописью, а свои картины представляла на выставках в разных странах.

Актерская деятельность Розалинды принесла ей славу благодаря многим фильмам, в частности, "Страсти Христовы" Мела Гибсона, а также престижные награды и кинопремии.