А вы видели, как сегодня выглядит дочь Челентано? Она была эффектной брюнеткой, а стала лысым андрогином

Есть здесь те, кто не знает знаменитого Адриано Челентано?! Пожалуй, таких нет, даже если спрашивать представителей разных поколений. Талантливый актер и певец с богатым жизненным путем покорил весь мир.
С актрисой Клаудией Мори они стали родителями троих талантливых детей. Одна из них, 50-летняя Розалинда, поражает своей необычной внешностью и поведением, пишет Fabiosa.ru.
Младшая дочь известной пары всегда была бунтарем, по ее собственному признанию. Возможно, этому способствовал авторитарный стиль воспитания матери и постоянное отсутствие отца рядом, с кем можно было бы поговорить. В 18 лет Розалинда ушла из дома, не будучи понятой родителями в стремлении иметь личное пространство. Полгода жила с бездомными.
В 36 лет грусть так сильно накатила на актрису, что она попыталась свести счеты с жизнью, наглотавшись снотворного. Врачи спасли ее. Следующим эпатирующим действием стало решение Розалинды побриться наголо, что она и сделала, расставшись с шикарными темными волосами. Теперь голову неординарной женщины украшает небольшой ершик волос.
При этом Розалинда Челентано разносторонняя и талантливая личность. Помимо съемок в кино она увлекается музыкой, на ее счету несколько записанных синглов. Также она занимается живописью, а свои картины представляла на выставках в разных странах.
Актерская деятельность Розалинды принесла ей славу благодаря многим фильмам, в частности, "Страсти Христовы" Мела Гибсона, а также престижные награды и кинопремии.
Розалинда - истинная дочь своего отца - любит эпатировать публику. Но стоит ли ради этого класть на алтарь свою красоту? Как вы считаете, какой образ идет актрисе больше?