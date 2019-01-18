Совсем недавно это агентство отправило красивейших бабушек Эстонии в Болгарию, теперь у них новый проект! Смотрите видео
Ольга Нигровская и Анна Микконен чтобы восстановить справедливость на эстонских конкурсах талантов и красоты решили провести свои мероприятия, задействовали сначала бабушек, а теперь детей и подростков.
Анна Микконен откровенно рассказала о неприятном опыте участия в конкурсах красоты одного агентства.
Уже 27 января они проводят с Ольгой Нигровской и партнерами детский конкурс.
Подробнее о членах жюри и условиях - в нашем видео!