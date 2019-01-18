Пт, 18.01.2019
Помогите! Филиппинская красотка поставила МИД на уши, чтобы скорее выйти замуж за эстонца СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Совсем недавно это агентство отправило красивейших бабушек Эстонии в Болгарию, теперь у них новый проект! Смотрите видео

Совсем недавно это агентство отправило красивейших бабушек Эстонии в Болгарию, теперь у них новый проект! Смотрите видео
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Ольга Нигровская и Анна Микконен чтобы восстановить справедливость на эстонских конкурсах талантов и красоты решили провести свои мероприятия, задействовали сначала бабушек, а теперь детей и подростков. 

Анна Микконен откровенно рассказала о неприятном опыте участия в конкурсах красоты одного агентства. 

Уже 27 января они проводят с Ольгой Нигровской и партнерами детский конкурс.

Подробнее о членах жюри и условиях - в нашем видео! 

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