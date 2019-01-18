Сердечный приступ: поклонники молятся за госпитализированную Диану Арбенину

О том, что 44-летняя Арбенина госпитализирована, стало известно из соцсетей певицы. Звезда сообщила поклонникам, что попала в больницу, потому что очень любит кататься на лыжах, и сейчас с ней все в порядке. Позже звезда удалила пост.