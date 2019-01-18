Сердечный приступ: поклонники молятся за госпитализированную Диану Арбенину

Сегодня, 18 января, стало известно о госпитализации популярной исполнительницы Дианы Арбениной. Лидер группы «Ночные снайперы» сейчас находится под наблюдением французских медиков.
О том, что 44-летняя Арбенина госпитализирована, стало известно из соцсетей певицы. Звезда сообщила поклонникам, что попала в больницу, потому что очень любит кататься на лыжах, и сейчас с ней все в порядке. Позже звезда удалила пост.
Однако журналистам удалось выяснить, что исполнительницу доставили к медикам из-за сердечного приступа. По словам PR-директора артистки Марии Кохель, артистка испытывает жуткие мучения.
"Приступ продолжался 16 часов, и до сих пор медикам не удается полностью снять боль, хотя состояние артистки, к счастью, стабилизировалось и угрозы жизни нет, – цитирует Кохель РИА Новости.