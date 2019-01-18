Сегодня — Крещенский сочельник. Вот что нельзя делать в этот день!

Свое название этот день получил из-за того, что наши предки в этот день варили сочиво — пшеницу с медом и изюмом, которая также называется голодной кутьёй.

Праздником Крещения завершаются Святки, которые по народному поверью являются периодом «без креста», ведь недавно родившийся Иисус Христос ещё не был крещён. А ещё в Крещенский сочельник заканчиваются «страшные вечера», во время которых потусторонние силы отличаются особой свободой и разгулом в мире людей.

В старые времена считалось, что в Крещенский сочельник потусторонняя сила особенно опасна, ведь это последняя ночь перед предстоящим водосвятием. Поэтому многие крещенские традиции и обряды проводились с целью очиститься от нечистой силы и запереть границы между живыми и мёртвыми.

В этот день было принято поститься перед Крещением, на которое уже можно было накрывать обильный стол.

18 января также совершается первое Великое освящение воды. Считается, что она получает волшебные свойства и способна исцелять болезни. А происходит это в ночь на 19 января.

Есть было не принято до самой «святой воды», то есть до освящения её во время литургии. Тогда выпивается стакан чудотворной жидкости, и лишь после 13.00–15.00 можно было есть постную еду.

Что нельзя делать в Крещенский сочельник?

В Крещенский сочельник запрещено сквернословить, ругаться, мыслить злое.18 января не принято употреблять спиртное и курить.

В этот день принято соблюдать строгий пост и не вкушать еду до восхода первой звезды.

Во время Крещенского сочельника принято готовить и убирать, так как 19 января это делать запрещено.

В Крещенский сочельник на стол ставят нечётное количество блюд.

Не принято в этот день также веселиться и гулять.

Что готовят на Крещенский сочельник?

Крещенский сочельник 18 января — это день строгого поста у православных. Поэтому в этот день не разрешается употреблять в пищу абсолютно ничего до самого вечера. К праздничной трапезе разрешено приступать лишь с появлением в небе первой звезды и только после прочтения молитвы.

На столе в этот праздничный день непременно должны быть сочиво (кутья) и узвар. Эти два блюда символизируют рождение, смерть и вечную жизнь Иисуса Христа.

Кутью в этот праздник готовят постной, добавлять в неё масло, молоко и творог в Крещенский сочельник нельзя. По этой причине она получила название «тёщина» или «голодная».

Также на праздничный стол разрешается поставить другие постные блюда — голубцы, тушёные овощи, вареники, соленья, салаты, грибы.

18 января — последний день в году, когда можно колядовать. После Крещенского сочельника это запрещено.