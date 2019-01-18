Видео: Бориса Корчевникова реанимировали прямо в эфире его телешоу

Кинодебют Дмитрия Миллера состоялся 2000 году. Тогда ему досталась роль в картине «Марш Турецкого». После артист снимался в нескольких картинах, но только на вторых ролях.

Артиста заметили после выхода на экраны картины «Слуга государев». Миллер сыграл одного из центральных персонажей – французского шевалье Шарль де Брезе. Однако любовь зрителей артисту принесла роль хирурга Петра Пастухова в сериале «Склифосовский».

По словам Дмитрия, вжиться в роль врача ему было просто. В молодые годы он получил профессию медбрата.

Артист даже продемонстрировал Борису Корчевникову свои навыки. Ведущий шоу принес в студию переносной дефибриллятор и уговорил Миллера разыграть с ним сценку, в которой он будет умирающим, а актер доктором-реаниматологом.

Для пущей убедительности Корчевников завалился на пол. «У меня сердце встало, да?» - уточнил довольный шоумен. Артист ответил утвердительно, взял в руки два электрода дефибриллятора, которые по словам Дмитрия, необходимо намазать токопроводящим гелем, плотно прижать к грудной клетке и нажать на кнопку.

Когда Миллер поднес аппарат к телу Корчевникова, тот дернулся, изобразив конвульсии от удара током. «Я реально испугался, что вы током меня шибанете. Я бы еще от щекотки умер, если бы это на голое тело», - еле сдерживая смех сообщил Борис.

ФОТО: Кадр из передачи