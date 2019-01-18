Супермодель Наоми Кэмпбелл изменилась до неузнаваемости

48-летняя Черная Пантера посетила показ коллекции Louis Vuitton в Париже, удивив публику кудрявыми волосами и короткой стрижкой. До сих пор фирменным знаком Наоми были длинные прямые волосы. Хотя на самом деле они не были натуральными. Чаще всего Кэмпбелл носила на публике парики.

В декабре Кэмпбелл опубликовала в соцсети свое фото в естественном виде — с волосами, заплетенными в дреды. Ранее она говорила, что ее волосы сильно повредили необходимые в модельном бизнесе укладки, чрезмерное использование средств для волос, ношение шиньонов и париков — так что она даже начала лысеть.