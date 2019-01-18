Откровенное интервью Константина Меладзе: не жалею, что мы с ней расстались

Самым амбициозным и успешным проектом Константина Меладзе считается группа "ВИА Гра". За всю историю существования – а это без малого 18 лет – в команде сменилось примерно 20 участниц. Сам Меладзе убежден, что "ВИА Гра" это женский театр, в котором женщины сами поют о себе и о том, что их волнует.

"Причем песни сильно менялись за 18 лет. Мы начинали с совершенно дурацких, с "Попытки № 5", например. Но потом были и глубочайшие произведения, такие как "Цветок и нож", – сложные, серьезные, но все равно это женские песни о любви к мужчине. Типажи, которые я подбираю в группу и по сей день, должны соответствовать музыке, которую они несут, это реально можно сравнить с театром. Меняется труппа, люди вырастают, уходят", – рассудил Константин Меладзе.

И если тандем Вера Брежнева-Анна Седокова-Надежда Грановская считаются "золотым составом", то Светлану Лободу называют самой эффектной, потому что она буквально затмевала остальных своей бурной творческой энергией. "Я ни секунды не жалею, что Свету пригласил, и ни секунды не жалею, что мы с ней расстались. Я вовремя ее взял в группу "ВИА Гра" и вовремя отпустил. Все было очень вовремя", – цитирует Константина Меладзе "Теленеделя".