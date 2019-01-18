Конец света реален: ученые заявили об угрозе столкновения Земли с астероидом

По словам российских ученых, в 2068 году на Землю может упасть гигантский астероид Апофис, а в 2029 году небесное тело пройдет на расстоянии, в десять раз более близком к нашей планете, чем расстояние от Земли до Луны. К таким выводам пришли представители кафедры небесной механики Петербургского госуниверситета, передает TopNews.
Специалисты подчеркнули, что тесное сближение астероида с Землей состоится 13 апреля 2029 года - небесное тело подойдет к нам нарасстояние в 38 тысяч километров, тогда как Луна распложена на расстоянии в 384 тысячи километров от Земли.
«Это сближение вызывает значительное рассеяние возможных траекторий, среди них имеются траектории, содержащие сближение в 2051 году. Соответствующие резонансные возвраты содержат множество (порядка сотни) возможных на сегодня соударений Апофиса с Землей, наиболее опасное — в 2068 году», - уверены специалисты. Текст доклада приводит РИА Новости.
Следующее сближение Апофиса с Землей ожидается в 2044 году - он подойдет на расстояние в 16 миллионов километров, затем в 2051 году - на 760 тысяч километров, а в 2060 году - на 5 миллионов километров.
Ранее NASA также предупреждали о возможном столкновении астероида с Землей в 2068 году. Однако эксперты лаборатории реактивного движения управления, Гавайского университета и университета Пизы оценили вероятность столкновения в 2068 году не выше 2,3 на 1 миллион.