Конец света реален: ученые заявили об угрозе столкновения Земли с астероидом

Специалисты подчеркнули, что тесное сближение астероида с Землей состоится 13 апреля 2029 года - небесное тело подойдет к нам нарасстояние в 38 тысяч километров, тогда как Луна распложена на расстоянии в 384 тысячи километров от Земли.

«Это сближение вызывает значительное рассеяние возможных траекторий, среди них имеются траектории, содержащие сближение в 2051 году. Соответствующие резонансные возвраты содержат множество (порядка сотни) возможных на сегодня соударений Апофиса с Землей, наиболее опасное — в 2068 году», - уверены специалисты. Текст доклада приводит РИА Новости.

Следующее сближение Апофиса с Землей ожидается в 2044 году - он подойдет на расстояние в 16 миллионов километров, затем в 2051 году - на 760 тысяч километров, а в 2060 году - на 5 миллионов километров.