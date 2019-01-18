Диана Арбенина попала в больницу во Франции

Артистка прибегла за помощью к иностранным врачам. Как рассказала Диана Арбенина, она получила травму в горах. Она призвала поклонников не переживать за нее.
Во время отдыха во Франции лидер «Ночных снайперов» Диана Арбенина получила травму. Об этом рок-звезда лично сообщила своим поклонникам в социальной сети. Она опубликовала видеоролик, снятый в больнице.
«Доброе утро, страна! Вы не пугайтесь, со мной все в порядке. Я просто нахожусь во французской больнице, потому что очень люблю кататься на лыжах. Ну, у каждого должно быть чуть-чуть безумия. Это безумие есть и во мне. Франция – хорошая страна, недаром я ее люблю и симпатизирую французам. Французские врачи – это, конечно, сила, силище. Берегите себя!» — отметила Диана.