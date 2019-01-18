Врачи спасли пациента от смерти с помощью 15 банок пива

Инцидент произошел в одной из больниц провинции Куангчи. По словам главы отделения реанимации, доктора Ле Ван Лама (Le Van Lam), скорая помощь доставила 48-летнего Нгуена Ван Нхата (Nguyen Van Nhat) в больницу в тяжелом состоянии. Уровень метанола в его крови превышал норму в 1119 раз из-за того, что он выпил много некачественного алкоголя.

Доктора приняли решение влить в организм мужчины три банки пива по 0,3 литра, из-за содержания в нем этанола, антидота метанола. Это помогло, поэтому в течение следующих 12 часов пациенту давали еще по банке в час. Все это время врачи проводили гемодиализ — очистку крови от смертельно опасных токсинов. В результате процедур Нхат пришел в сознание. Через три недели он полностью выздоровел и выписался из больницы.