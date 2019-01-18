«Кончит как Диана»: Меган Маркл предупредили о смертельном риске

Кен Уорф может обсуждать охрану Маркл: он восемь лет служил телохранителем принцессы Дианы. 69-летний отставной офицер со знанием дела заявляет, что охранять членов королевской семьи – огромная ответственность, пишут Dni.ru.

Уорф прокомментировал новость о том, что офицер, ответственный за безопасность герцогини Сассекской, продержалась на своем посту всего полгода, после чего уволилась. Предполагают, что женщина покинула не только Меган Маркл, но и вообще ушла из полиции.

Увольнение телохранителя связывали не только с поведением Маркл, но и с влиянием членов ее семьи. Как говорит Уорф, со стороны жизнь телохранителя герцогини может показаться сладкой: ездит по экзотическим странам, общается со знаменитостями. На самом деле это постоянное напряжение, которое не каждый способен выдержать, заявил эксперт.

По словам бывшего офицера, с принцессой Дианой было ничуть не легче. И главной проблемой становилось ее желание постоянно общаться с народом, быть с публикой на равных, вести жизнь обычного человека. Это обернулось трагедией. Меган Маркл ведет себя так же, и это может привести к серьезным проблемам, приводит слова Кена Уорфа британская Express.

В последнее время Меган Маркл все чаще сравнивают с Дианой, да и поводов для этого появляется все больше. На днях герцог и герцогиня Сассекские посетили цирковое представление, которое прошло в Альберт-холле. Герцогиня нарядилась в сверкающее платье стоимостью 3400 фунтов стерлингов, а на руке у нее заметили золотой браслет, который принадлежал матери принца Гарри - принцессе Диане.