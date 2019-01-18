Шокирующее видео: Татьяна Буланова с эстонской группой «ПараТайн» представила клип против наркотиков

Еще несколько лет назад это казалось невероятным, но сейчас сама Буланова оценила творчество наших земляков из дуэта «ПараТайн», согласившись вместе с ними подарить вторую жизнь песне «Белые дороги», которая была написана Олегом Попковым и исполнена Татьяной Булановой 17 лет назад. Музыку для новой версии песни сотворил диджей Tony Awake из Таллинна, с кем группа сотрудничает уже несколько лет. Текст хита начала двухтысячных также частично дополнен рэп-сочинениями группы «Пара Тайн».

ФОТО: пресс-фото/коллаж Русский TVNET

Клип на песню «Белые дороги» снимал режиссер Александр Токарев и A3 Creative Agency в Таллинне и Санкт-Петербурге. В общей сложности съемки продолжались более 24 часов, где-то половину этого времени на морозе. Буланову снимали в северной столице России, а группу «ПараТайн» – в Таллинне.

Татьяна Буланова ФОТО: Никита Турок

«Наш общий знакомый Дима Ковков предложил послушать песни “ПараТайн“, мне очень понравилось, согласились с ними спеть и записать совместный клип. Это наш первый дуэт с группой из Прибалтики. Слова и текст этой песни в свое время написал Олег Попков. Мне эта песня в то время очень нравилась! Это было 17 лет назад, уже и тогда были проблемы с наркотиками, просто об этом не говорили. История песни "Белые дороги" никак со мной не связана. Сама я никогда в жизни не употребляла наркотики, лучше выпить сто граммов водки, чем покурить или что-то еще хуже. Пускай песня обретет второе рождение, я только “за”», - сказала Татьяна Буланова.

Группа «Пара Тайн» пришла в восторг от работы с Булановой. «Более спокойного, терпеливого и смелого человека мы не встречали! Около 5 часов съемок на морозе – артистка справилась и даже ни разу не пожаловалась на холод, хотя на улице было минус 10 градусов. На съемках легко было общаться и работать. Татьяна – просто потрясающий человек! Надеемся, что это не последняя наша совместная работа. Мы благодарим и Татьяну, и всю нашу команду, которые были с нами сутками на связи», - сказали солисты группы Саша и Лина Богуцкие.

Буланова, "Пара Тайн" и A3 Creative Agency ФОТО: Никита Турок

Самые интересные факты о съемках клипа на песню Татьяны Булановой и «Белые дороги»:

Солист группы «ПараТайн» Александр Богуцкий в поисках лучшего места для съемок провалился под лед Крюкова канала в Санкт-Петербурге и после этого лежал дома с температурой под 40; Ангелина Богуцкая: «Я уже была готова сниматься голой, так сложно было найти подходящий наряд для клипа. Перепробовали десятки вариантов и даже обращались за помощью к стилистам»; Во время съемок Татьяна Булановой в Санкт-Петербурге десятки прохожих доставали фотоаппараты и снимали легендарную певицу и происходящее на съемочной площадке, не веря своим глазам.

Лина Богуцкая ФОТО: Никита Турок