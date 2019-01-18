Пт, 18.01.2019
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Театр обеспокоен пропажей Армена Джигарханяна

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Армен Джигарханян

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Работники Театра Армена Джигарханяна не знают, куда мог пропасть их руководитель. Сообщается, что уже с декабря 83-летний артист не появляется на работе, пишет Gazeta.ru.

"Мы не знаем, где армяне прячут Армена Джигарханяна, мы его давно потеряли из вида. На работе он давно не появлялся»,

— передает Gazeta.ru слова сотрудников со ссылкой на "Дни.ру".

При этом известно, что зарплату Джигарханян получает, передает Rus.tvnet.lv.

Артист появился в театре лишь в декабре и испугал подчиненных своим внешним видом.

"Обрит, уши торчком, чудовищно худой в костюме явно не по размеру. Причем костюм был черный, какой-то траурный, явно с чужого плеча",

— сказали в театре.

Ранее Армен Джигарханян по состоянию здоровья не смог посетить премьеру спектакля "Мольер".

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