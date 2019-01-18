Театр обеспокоен пропажей Армена Джигарханяна

Работники Театра Армена Джигарханяна не знают, куда мог пропасть их руководитель. Сообщается, что уже с декабря 83-летний артист не появляется на работе, пишет Gazeta.ru.
"Мы не знаем, где армяне прячут Армена Джигарханяна, мы его давно потеряли из вида. На работе он давно не появлялся»,
— передает Gazeta.ru слова сотрудников со ссылкой на "Дни.ру".
При этом известно, что зарплату Джигарханян получает, передает Rus.tvnet.lv.
Артист появился в театре лишь в декабре и испугал подчиненных своим внешним видом.
"Обрит, уши торчком, чудовищно худой в костюме явно не по размеру. Причем костюм был черный, какой-то траурный, явно с чужого плеча",
— сказали в театре.
Ранее Армен Джигарханян по состоянию здоровья не смог посетить премьеру спектакля "Мольер".