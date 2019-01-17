Влад Соколовский оправдывает свои измены философией, но неудачно

Спустя полгода после скандала с изменами Влад Соколовский и Рита Дакота по-отдельности отправились на Бали, где встретились ради дочери Мии. На днях артист рассказал, что встретил там же подругу бывшей жены Айзу Анохину, которая упрекнула его в изменах. На что Влад решил пофилософствовать в своем Instagram, выложив целых 6 отрывков видео.
«Мы, к сожалению, не имеем способности менять свое прошлое, перемещаться во времени с тем опытом, который есть сегодня. Увы. Хочется сказать, что если у вас есть какие-то проблемы, если вы в подвешенном состоянии, если вас что-то гнетет, просто знайте, что, как бы сложно это ни казалось на первый взгляд, вы прямо сейчас можете встать, пойти и решить эту проблему. Тогда вы будете проживать осознанно собственную жизнь, и жалости, пустоты будет гораздо меньше. Я как человек, который побывал на дне, могу сказать вам — не оттягивайте. Потому что там, на дне, очень холодно, больно», пишет Soulpost.ru.
Но большинство комментирующих не оценили слова Соколовского. Он и раньше высказывался так, будто не видит своей вины в измене.