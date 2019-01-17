Влад Соколовский оправдывает свои измены философией, но неудачно

«Мы, к сожалению, не имеем способности менять свое прошлое, перемещаться во времени с тем опытом, который есть сегодня. Увы. Хочется сказать, что если у вас есть какие-то проблемы, если вы в подвешенном состоянии, если вас что-то гнетет, просто знайте, что, как бы сложно это ни казалось на первый взгляд, вы прямо сейчас можете встать, пойти и решить эту проблему. Тогда вы будете проживать осознанно собственную жизнь, и жалости, пустоты будет гораздо меньше. Я как человек, который побывал на дне, могу сказать вам — не оттягивайте. Потому что там, на дне, очень холодно, больно», пишет Soulpost.ru.