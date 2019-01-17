Чт, 17.01.2019
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Сергей Шнуров позирует топлес молодой жене

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Сергей Шнуров

ФОТО: Natalia Seliverstova / Sputnik

45-летний Сергей Шнуров по примеру многих своих коллег улетел отдыхать к морю, а поклонников дразнит летними снимками. Так, в Instagram появилось фото, сделанное его молодой супругой Ольгой (ее отражение видно в зеркале балконной двери). Примечательно, что супруге певец позирует в одних спортивных штанах.

«Зима, крестьяне торжествуют», - подписал снимок Шнуров, пишет Lady.mail.ru.

Пользователи сети принялись обсуждать фигуру Шнурова. Кроме того, многие озаботились тем, что где именно проводят отпуск артист и его возлюбленная.

Напомним, впервые с Ольгой певец вышел в свет в начале сентября 2018 года, в октябре появилась информация, что Шнура видели с девушкой в одном из загсов Петербурга. Напомним, что лишь в мае этого года певец объявил о разводе с третьей женой Матильдой, с которой был вместе восемь лет.

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