Сергей Шнуров позирует топлес молодой жене

Пользователи сети принялись обсуждать фигуру Шнурова. Кроме того, многие озаботились тем, что где именно проводят отпуск артист и его возлюбленная.

Напомним, впервые с Ольгой певец вышел в свет в начале сентября 2018 года, в октябре появилась информация, что Шнура видели с девушкой в одном из загсов Петербурга. Напомним, что лишь в мае этого года певец объявил о разводе с третьей женой Матильдой, с которой был вместе восемь лет.