Сергей Шнуров позирует топлес молодой жене

45-летний Сергей Шнуров по примеру многих своих коллег улетел отдыхать к морю, а поклонников дразнит летними снимками. Так, в Instagram появилось фото, сделанное его молодой супругой Ольгой (ее отражение видно в зеркале балконной двери). Примечательно, что супруге певец позирует в одних спортивных штанах.
«Зима, крестьяне торжествуют», - подписал снимок Шнуров, пишет Lady.mail.ru.
Пользователи сети принялись обсуждать фигуру Шнурова. Кроме того, многие озаботились тем, что где именно проводят отпуск артист и его возлюбленная.
Напомним, впервые с Ольгой певец вышел в свет в начале сентября 2018 года, в октябре появилась информация, что Шнура видели с девушкой в одном из загсов Петербурга. Напомним, что лишь в мае этого года певец объявил о разводе с третьей женой Матильдой, с которой был вместе восемь лет.