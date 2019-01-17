Вступившая в Партию Зеленых Ану Саагим: я за легализацию конопли!

Саагим призналась, что ее уже давно зовут в политику, и она ведет «зеленый» образ жизни, но сама всегда была аполитична, потому как не верила кандидатам. «Но однажды я брала интервью у Зюлейхи Измайловой, и та посоветовала мне стать кандидатом и самой за себя голосовать».

И, как признается Саагим, это не журналистский эксперимент. Кроме того, светская львица заявляет, что уже несколько лет как не носит шубы. Она советует носить искусственный мех или кожу.

Саагим считает себя примером для окружающих и призывает всех: животных, молодых и пожилых, и даже русских, голосовать за нее. Цель Саагим: здоровая пища и здоровая природа.