Раскрыты гонорары Марата Башарова

По словам журналистов, рекламные проекты и выступления на корпоративах приносят Башарову от 600 тысяч до миллиона рублей за контракт. В театре артист зарабатывает более 500 тысяч за одно выступление. Столько же стоит единичный выпуск с участием Башарова в телепередачах, таких как «Битва экстрасенсов», пишет Lenta.ru.