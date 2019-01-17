Раскрыты гонорары Марата Башарова

Заработок актера Марата Башарова за съемки в кино достигает 10 миллионов рублей (131 тыс евро). Портал «Телепрограмма» составил примерный список сумм и источников дохода артиста, основываясь на данных из открытых источников.
По словам журналистов, рекламные проекты и выступления на корпоративах приносят Башарову от 600 тысяч до миллиона рублей за контракт. В театре артист зарабатывает более 500 тысяч за одно выступление. Столько же стоит единичный выпуск с участием Башарова в телепередачах, таких как «Битва экстрасенсов», пишет Lenta.ru.
За день съемок в сериалах актер получает около 300 тысяч рублей. В полнометражных фильмах, в которых он играет главную роль, заработок Башарова может достигать 10 миллионов, если роль второстепенная — 5 миллионов рублей.