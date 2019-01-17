Чт, 17.01.2019
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Раскрыты гонорары Марата Башарова

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Марат Башаров

ФОТО: Photo ITAR-TASS/ITAR-TASS

Заработок актера Марата Башарова за съемки в кино достигает 10 миллионов рублей (131 тыс евро). Портал «Телепрограмма» составил примерный список сумм и источников дохода артиста, основываясь на данных из открытых источников.

По словам журналистов, рекламные проекты и выступления на корпоративах приносят Башарову от 600 тысяч до миллиона рублей за контракт. В театре артист зарабатывает более 500 тысяч за одно выступление. Столько же стоит единичный выпуск с участием Башарова в телепередачах, таких как «Битва экстрасенсов», пишет Lenta.ru.

За день съемок в сериалах актер получает около 300 тысяч рублей. В полнометражных фильмах, в которых он играет главную роль, заработок Башарова может достигать 10 миллионов, если роль второстепенная — 5 миллионов рублей.

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