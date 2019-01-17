«Ужас какой-то!»: постельное фото голых Дайнеко и Воробьева разозлило соцсети

Объявившие недавно о своем воссоединении российские знаменитости Виктория Дайнеко и Алексей Воробьев вызвали гневную реакцию в соцсетях после публикации пикантных совместных снимков, пишет TopNews.

Так, Виктория опубликовала фотографию, на котором она нежится в постели с Воробьевым.

«Есть только один минус. Континенты вот так не соединить и не объединить в один часовой пояс, и поэтому я по прежнему засыпаю тогда, когда ты только просыпаешься», - написала она.

Воробьев опубликовал фотографию, на котором Виктория сексуально позирует у него на коленях, придерживая одной рукой гитару. В качестве подписи он разразился длинной публикацией, в которой попытался описать свои чувства к возлюбленной.

«Милая Вика, наша с тобой история никогда не была простой, но всегда была удивительной. Наши отношения проходят сквозь годы и тысячи миль. Я берегу в сердце каждый момент, когда мы были рядом как любовники, друзья, или просто близкие люди. Твой голос всегда возбуждал во мне желание творить, а твое тело возбуждало во мне все остальное...» - пишет артист.

Однако в искренность чувств звезд друг другу поверили далеко не все пользователи. Многие поисчитали их роман очередным пиар-ходом.