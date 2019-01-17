Басков будет тамадой на свадьбе затравленной Лопыревой

Роман Николая Баскова и Виктории Лопыревой развивался стремительно. Пара планировала закатить грандиозную свадьбу в Чечне и с Рамзаном Кадыровым в качестве почетного гостя. Однако в январе 2018 года влюбленные неожиданно расстались, пишут Dni. Сейчас же гламурная блондинка ждет ребенка от бизнесмена Игоря Булатова, который будто бы бросил ради красотки жену с двумя детьми (причем второй якобы был еще в утробе, когда тот крутил роман с Викой). Более того, до недавнего времени муссировались слухи, что жена Булатова была подругой Лопыревой.

В связи с поднявшейся шумихой представители шоу-бизнеса разделились на два лагеря: тех, кто подверг беременную модель остракизму, и тех, кто поддержал. В первом оказались шоумен Андрей Малахов и поющая ведущая Ольга Бузова, во втором – «натуральный блондин» Николай Басков. О том, что певец оказал ей поддержку рассказала сама Виктория. По ее словам, он стал одним из первых, кто поздравил ее с беременностью, и пообещал вести ее свадьбу.