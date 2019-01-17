Чт, 17.01.2019
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  • «Чернокожие рабы, роскошь». Ксения Собчак унизила работников отеля на Мальдивах

«Чернокожие рабы, роскошь». Ксения Собчак унизила работников отеля на Мальдивах

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ФОТО: Instagram

Телеведущая и политик Ксения Собчак выбрала оригинальный способ похвастаться отдыхом на Мальдивах. Журналистка выложила в Instagram видео, где восхищается роскошным отелем и называет его работников чернокожими рабами.

Скандальный видеоролик опубликовал Telegram-канал Super. На кадрах виден улыбающийся работник отеля, который, по-видимому, не понимает русского языка.

«Чернокожие рабы, роскошь, роскошь, красота», - говорит Ксения Собчак.

Напомним, что Ксения Собчак позиционирует себя как прозападного политика и во время предвыборной гонки даже выступала в эфире CNN. Как американские друзья телеведущей отнеслись к ее расистскому высказыванию — пока не известно.

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