«Чернокожие рабы, роскошь». Ксения Собчак унизила работников отеля на Мальдивах

Телеведущая и политик Ксения Собчак выбрала оригинальный способ похвастаться отдыхом на Мальдивах. Журналистка выложила в Instagram видео, где восхищается роскошным отелем и называет его работников чернокожими рабами.
Скандальный видеоролик опубликовал Telegram-канал Super. На кадрах виден улыбающийся работник отеля, который, по-видимому, не понимает русского языка.
«Чернокожие рабы, роскошь, роскошь, красота», - говорит Ксения Собчак.
Напомним, что Ксения Собчак позиционирует себя как прозападного политика и во время предвыборной гонки даже выступала в эфире CNN. Как американские друзья телеведущей отнеслись к ее расистскому высказыванию — пока не известно.