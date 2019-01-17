Как мило! Самая гламурная блондинка Эстонии просто сияет в ожидании малыша

На фото, опубликованных в Instagram, будущая мать выглядит великолепно: красивая прическа и макияж, а также темно-зеленое платье, которое особенно гармонирует с цветом глаз Грете.

Сама актриса на снимке слегка улыбается и нежно гладит свой растущий живот. Восхищенные поклонники пишут комментарии, что беременность очень идет Грете Клейн. И мы с этим согласны!