Хранить чеки в кошельке опасно для здоровья

До 90% всех бумажных чеков содержат химические компоненты, способные вызвать рак. Ученые из Университета Гранады в Испании обнаружили в чернилах, которые используются в данных чеках, бисфенол-А (BPA). И этот химический компонент, как было неоднократно доказано в ходе многочисленных клинических исследований, является нарушителем гормональной деятельности человека, пишет Medikforum.

Ученые связывают BPA с повышенным риском опухолей, бесплодия, аутизма, синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, диабета второго типа, преждевременных родов и раннего пубертата.

Ранее эксперты неоднократно били тревогу по поводу того, что современные люди очень активно соприкасаются с BPA, который содержится в разного рода пластиковых упаковках и контейнерах. И вот теперь появилась новая опасность - магазинные чеки.

Оказывается, мы ни в коем случае не должны хранить их в сумочках, кошельках или автомобилях. BPA добавляют в чернила для чеков для того, чтобы они выглядели более темными. Авторы нынешнего исследования использовали 112 различных чеков и билетов из Бразилии, Испании и Франции.

Даже рядовые обыватели замечали, что подобного рода бумага чернеет, если она находится поблизости от источника тепла.