Блистательный выход! Меган Маркл в платье за пять тысяч евро пришла на представление цирка
Герцогиня Сассекская вечером 16 января вместе с мужем принцем Гарри посетила представление цирка Cirque du Soleil в лондонском Альберт-холле. Вырученные от продажи билетов средства будут перечислены в Sentebale — учрежденный Гарри фонд помощи африканским детям, зараженных ВИЧ.
Это, пожалуй, был самый блистательный выход Меган Маркл со времени ее свадьбы. 37-летняя бывшая актриса, которая родит первенца в апреле, надела усыпанное блестками вечернее темно-синее платье стоимостью почти 6 000 долларов (5 280 евро) от французского бренда Roland Mouret.
Образ дополняли золотой браслет, принадлежавший ее покойной свекрови — принцессе Диане, атласный клатч от Givenchy, босоножки от Stuart Weitzman и эффектный макияж. Смотрите галерею!