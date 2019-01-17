Блистательный выход! Меган Маркл в платье за пять тысяч евро пришла на представление цирка

Это, пожалуй, был самый блистательный выход Меган Маркл со времени ее свадьбы. 37-летняя бывшая актриса, которая родит первенца в апреле, надела усыпанное блестками вечернее темно-синее платье стоимостью почти 6 000 долларов (5 280 евро) от французского бренда Roland Mouret.