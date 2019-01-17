Галерея 18+: вечеринка «Танцевальный рай» вышла из-под контроля, когда с танцовщиц упало нижнее белье

Новогодняя карусель праздников уже по традиции закончилась народным гуляньем на лучшей вечеринке города – на «Танцевальном рае», где гости отметили СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД с настоящим размахом русской души!

Гости оказались на сказочном празднике волшебства, на самом любимом празднике детства. Старый Новый Год это всегда время чудес, новых надежд и веры в самое лучшее и светлое, что непременно произойдет в наступающем году. В эту яркую ночь каждый гость стал участником своей особой истории...

В эту особенную праздничную ночь гости наслаждались специальным новогодним шоу-сюрпризом из России, танцами и любимыми новогодними песнями в живом исполнении (Санкт-Петербург).

«Снежная Королева» Санкт-Петербургского Мюзик-Холла исполнила любимые праздничные хиты, новогодние феи развлекали гостей волнующими танцами.

С первых минут гости окунулись в праздничную, головокружительную атмосферу и… хорошее настроение не покинуло больше никого!

Наступило время самых ярких впечатлений!

Всю ночь резиденты вечеринки DJ Bell и DJ Peterson играли лучшие российские хиты.

Танцевальный рай – это время и место радости бытия, безумства и шалости, свободы от условностей - соблазн, перед которым невозможно устоять!

ВНИМАНИЕ!

Следующий «Танцевальный рай» пройдет в пятницу, 8 марта, где «Танцевальный Рай» отметит свой 10-й день рождения и Международный Женский день в ночном клубе Hollywood (Vana-Posti 8, Tallinn)! Не пропусти – будь на месте!

СПЕШИТЕ! Билеты по особо выгодной цене – 15 евро в предварительной продаже в Piletilevi (до 24.02 - 15€ и VIP 29€ , 25.02-6.03 - 17€ и VIP 34€): Piletilevi.