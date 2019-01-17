Фото: секс-бомба Меган Фокс изменились до неузнаваемости

Речь идет о снимках, сделанных на съемках фильма «Чансари 15 сентября» в Республике Корея. В фильме Меган Фокс исполнит роль журналистки Маргариты Хиггинс. Новый фильм расскажет о войне и Инчхонской десантной операции.

Фанаты актрисы были озадачены появившимися в Сети новыми снимками своего кумира. Дело в том, что Меган выглядела на них почти неузнаваемой. Брюнетка Меган, всегда гордившаяся своими угольно-черными, густыми и блестящими волосами превратилась в блондинку. К тому же, ее прическа стала гораздо короче.