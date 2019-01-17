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  • Фото: секс-бомба Меган Фокс изменились до неузнаваемости

Фото: секс-бомба Меган Фокс изменились до неузнаваемости

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Cast member Megan Fox poses on a roof garden for a photo call for the movie "Teenage Mutant Ninja Turtles" in Berlin October 5, 2014. The movie opens in Germany on October 16. REUTERS/Hannibal (GERMANY - Tags: ENTERTAINMENT)

ФОТО: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Фанаты 32-летней Меган Фокс не смогли узнать свою любимую актрису в новом образе. 

Речь идет о снимках, сделанных на съемках фильма «Чансари 15 сентября» в Республике Корея. В фильме Меган Фокс исполнит роль журналистки Маргариты Хиггинс. Новый фильм расскажет о войне и Инчхонской десантной операции.

Фанаты актрисы были озадачены появившимися в Сети новыми снимками своего кумира. Дело в том, что Меган выглядела на них почти неузнаваемой. Брюнетка Меган, всегда гордившаяся своими угольно-черными, густыми и блестящими волосами превратилась в блондинку. К тому же, ее прическа стала гораздо короче.

Смотрите, как преобразилась известная брюнетка ради новой роли!

ФОТО: YONHAP / EPA

ФОТО: YONHAP / EPA

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