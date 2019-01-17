Смотрите сами! Актриса Кристина Асмус стала копией Пугачевой

Недавно Кристина Асмус вернулась из Дубая, где отдыхала с супругом, юмористом Гариком Харламовым и дочерью Настей. Популярная актриса сразу окунулась в работу. В приложении Stories Кристина опубликовала видео подготовки к спектаклю, а в Instagram выложила ролик, в котором продемонстрировала свое преображение.

На записи артистка под волшебными руками стилиста обзавелась эффектной рыжей гривой. Видимо, чтобы дать понять подписчикам, на кого она теперь похожа, Кристина включила фоном песню Аллы Пугачевой «Любовь, похожая на сон». В подписи к ролику она отметила: «У меня тоже муж юморист», намекнув на Максима Галкина, молодого супруга Примадонны.