Доброе утро! Стриптизерша оголилась в банке, чтобы получить кредит (ВИДЕО)

Когда сотрудник банка отказал ей, она стала предъявлять ему свои аргументы: сначала просто встала в полный рост - не подействовало (логично), затем расстегнула блузку - не подействовало, а когда сняла бюстгальтер - клерк прикрыл ее курткой и вывел из помещения.