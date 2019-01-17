Чт, 17.01.2019
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  • Доброе утро! Стриптизерша оголилась в банке, чтобы получить кредит (ВИДЕО)

Доброе утро! Стриптизерша оголилась в банке, чтобы получить кредит (ВИДЕО)

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Банк. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Фотомонтаж: Reuters / Scanpix / Ээро Барндык

А банкир оказался крепким орешком.

Известная в Казани стриптизерша Юлия Кузьмина (Ева) намеревалась получить автозайм в одном из банков, пишет Mport.ua.

Когда сотрудник банка отказал ей, она стала предъявлять ему свои аргументы: сначала просто встала в полный рост - не подействовало (логично), затем расстегнула блузку - не подействовало, а когда сняла бюстгальтер - клерк прикрыл ее курткой и вывел из помещения. 

Короче, не удалось. Нет, ну видно, что импровизированный стриптиз впечатлил банкира, но какова выдержка! 

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