Доброе утро! Стриптизерша оголилась в банке, чтобы получить кредит (ВИДЕО)

А банкир оказался крепким орешком.
Известная в Казани стриптизерша Юлия Кузьмина (Ева) намеревалась получить автозайм в одном из банков, пишет Mport.ua.
Когда сотрудник банка отказал ей, она стала предъявлять ему свои аргументы: сначала просто встала в полный рост - не подействовало (логично), затем расстегнула блузку - не подействовало, а когда сняла бюстгальтер - клерк прикрыл ее курткой и вывел из помещения.
Короче, не удалось. Нет, ну видно, что импровизированный стриптиз впечатлил банкира, но какова выдержка!