Почему нельзя дарить полотенце: приметы о полезной вещи, о которых стоит знать

Наши предки внимательно относились к подаркам и верили, что каждая вещь обладает неповторимой энергетикой, способной принести в дом радость или неудачи. Некоторые вещи воздействуют на человека отрицательно, поэтому эксперты dailyhoro рекомендуют учитывать народные приметы при выборе подарка.

Полотенца у наших предков ассоциировались с ритуалом похорон и погребения. Их использовали для поддержки, во время которой процессия несла усопшего на погост. В связи с этим подаренное полотенце, согласно примете, приносит болезни, неудачи и конфликты.

Еще одна примета гласит, что подаривший полотенце может разлучиться с тем, кому он преподнесет подарок. В прежние времена жены собирали своим мужьям в дорогу еду и необходимые вещи, заворачивая их в полотенце, поэтому в сознании людей закрепилось, что эта вещь символизирует расставание на долгое время.

Несмотря на предостерегающие приметы, раньше невесты часто вышивали кусок холста, чтобы подарить его будущему мужу. Такой подарок считался оберегом от любого зла, ведь в вышивку девушки вкладывали особый смысл.

Уместным будет подарок в виде полотенец на свадьбу или годовщину этого события.

Желательно, чтобы на таких полотенцах присутствовала ручная вышивка от дарителя, и такой презент будет служить символом нерушимого союза любящих сердец.

На расписных полотенцах подают хлеб и соль молодым, и этот предмет становится еще одним оберегом для молодой семьи. Свадебные полотенца должны дарить только близкие люди, которые находятся в прекрасных отношениях с молодоженами.

Эзотерики полагают, что полотенца можно дарить, если на них присутствуют рисунки, символизирующие удачу и деньги. Такой подарок станет хорошим талисманом.

Суеверия гласят, что подаренные полотенца могут принести неудачи в том случае, если не пришлись по душе тому, кому предназначались. В таком случае

нежеланные кухонные принадлежности могут стать причиной оттока финансов. Банные принадлежности могут вызвать болезни, а полотенца для лица - конфликты в семье.

Детские полотенца, по поверьям, должна выбирать мама, чтобы интуитивно найти именно ту вещь, которая будет радовать малыша. Считается, что подаренное без согласия родителей детское полотенце может вызвать проблемы со здоровьем детей.