Бывший «Мистер Вселенная» вместо пищи пьет свою мочу

46-летний житель Онтарио Джон Мониз-ДеПасс некоторое время назад принимал участие в конкурсе бодибилдеров «Мистер Вселенная» и всерьез претендовал на победу. А теперь он попал в заголовки новостей по другой причине. Оказалось, что канадец является страстным приверженцем уринотерапии, и он даже 5 дней в неделю отказывается от обычной пищи в пользу употребления собственной мочи. Более того, мужчина хранит ее запасы годами в семейном холодильнике, чтобы не только пить эту жидкость, но еще и принимать с ней ванны. Как и многие другие страстные поклонники этого нетрадиционного метода оздоровления, Джон абсолютно убежден, что после начала уринотерапии он стал гораздо более здоровым и энергичным, пишет Medikforum.ru.

Впрочем, это увлечение мужа не очень принимается его женой Дорой, которая окончательно перестала целоваться со своим супругом. Дора говорит, что ей неприятен запах мочи изо рта мужа, хотя тот и полощет рот после процедур. Но даже это не останавливает Джона, который убежден, что уринотерапия - недооцененная современным обществом методика оздоровления, имеющая громадные перспективы. Кстати, если раньше Джон был могучим бодибилдером, то теперь он работает тренером по снижению веса, ну а по его нынешней фигуре о прежних рекордах догадаться сложно.

«Пару лет тому назад я начал снижать количество мяса в рационе и сразу заметил перемены, - рассказывают Джон. - Постоянно испытываемая мною боль исчезла практически через пару дней. Я лучше спал и лучше себя чувствовал. Теперь мое тело является более живым и энергичным, и я убежден, что обязан этим собственной моче. Я даже дышу теперь более глубоко».