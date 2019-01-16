«Верник или Слепаков?» Анна Семенович заинтриговала поклонников снимком с неизвестным мужчиной

Недавно Анна поделилась с подписчиками интригующим фото, в котором намекнула на возможные романтические отношения, пишет Goodhouse.ru.

Артистка выложила кадр, запечатлевший ее на горнолыжном склоне. Незнакомец в желто-синем спортивном облачении стоит спиной к зрителю, придерживая Семенович за талию, а певица весело смеется. «Когда Большой человек рядом, чувствую себя гораздо счастливее», — подписала снимок Анна, дополнив комментарий смайликом-сердечком.

Пользователи Сети принялись гадать о том, с кем артистка проводит время на горнолыжном курорте: «Инструктор али бойфренд», «А это кто такой за большой человек?», «А кто это, если не секрет?» Прозвучали различные предположения. Были названы звезды российского спорта и шоу-бизнеса: «Семен Слепаков как будто», «На Семена Слепакова похож. Правда я не знаю, женат ли он. А так была бы хорошая пара», «Валуев?», но самым частой версией стал Игорь Верник.