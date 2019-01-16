Чт, 17.01.2019
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Светлана Ходченкова загипнотизировала поклонников откровенным снимком

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Светлана Ходченкова.

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

35-летняя Светлана Ходченкова разместила в Instagram атмосферное «ожившее» фото с отдыха на Бали. На снимке актриса в микробикини загорает на бортике бассейна.

Подписчики актрисы не только отметили ее потрясающую фигуру, но и признались, что кадр произвел на них гипнотический эффект: «Все течет. Все меняется. Лишь красота вечностью кроена. Так вселенная устроена», «Смотрится невероятно», «Идеальное фото», «Гипноз, можно смотреть бесконечно», «Космически красивая женщина», «Богиня», «Фигура — космос», «В кадр вошли ноги... сплошные ноги», пишет Lady.mail.ru.

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