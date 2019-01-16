Светлана Ходченкова загипнотизировала поклонников откровенным снимком

Подписчики актрисы не только отметили ее потрясающую фигуру, но и признались, что кадр произвел на них гипнотический эффект: «Все течет. Все меняется. Лишь красота вечностью кроена. Так вселенная устроена», «Смотрится невероятно», «Идеальное фото», «Гипноз, можно смотреть бесконечно», «Космически красивая женщина», «Богиня», «Фигура — космос», «В кадр вошли ноги... сплошные ноги», пишет Lady.mail.ru.