Популярные видео на YouTube удаляют из-за новых пользовательских правил. Какие ролики мы больше не увидим?

«Мы не разрешаем размещать на YouTube, и не только в подписи к видео, но и в содержании, включая комментарии, эскизы, ссылки, сообщения, чат и т. д. Например, мы не позволяем размещать на сайте порнографию, подстрекательство к насилию, преследования или разжигания ненависти в любом форме на YouTube. Мы полагаемся на совместные усилия людей и технологий, чтобы помечать неподходящий контент и обеспечивать соблюдение этих рекомендаций», пишет Medialeaks.ru.

Что означают эти запреты и кого они коснутся в первую очередь? Такая вынужденная мера была принята из-за Bird Box Challenge, для участия в котором людям нужно было выполнять действия, наносящие вред здоровью или даже угрожать жизни человека. В более подробном ответе они привели парочку примеров челленджей, которые, по их мнению, считаются опасными.

Например, популярный в начале 2018 года Tide Pod Challenge, в котором люди раскусывали капсулу для стирки (а иногда и употребляли вместе с пищей).

Fire Challenge тоже попал в список запрещённых, но с ним всё предельно понятно. В интернете без труда можно найти фейловые видео с огнём, которые привели к серьёзным последствиям со здоровьем у людей.

Популярный в Великобритании Deodorant Challenge тоже попал под запрет. Одно время подростки наносили дезодоранты на своё тело до образования белой пены. В итоге многие из них получили серьёзные ожоги или сыпь.

Сотрудники YouTube добавляют, что любые видео с пранками и розыгрышами детей также запрещены на видеохостинге. Это касается тех роликов, которые могли бы травмировать психику ребёнка, как, например, розыгрыш со смертью родителя или публичное высмеивание.

Однако рождественские шутки от Джимма Киммела, когда родители говорят своим детям, что съели все их конфеты, не считаются травматичными и жестокими. Челлендж с подкидыванием бутылки, кстати, тоже можно будет делать (если это кому-то ещё интересно).

Но как же быть с известными челленджами, которые изначально не несут в себе никакого негативного посыла, однако фейлов избежать удаётся не всегда? Как это часто случалось с In My Fellings Challenge.