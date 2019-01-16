Не по размеру: Эшли Грэм огорчила юзеров фото в купальнике

Американская модель plus-size Эшли Грэм, которая поделилась подробностями секса с мужем, на днях приняла участие в новой фотосессии. Пока звезда не раскрывает деталей, для какого издания делались съемки.

Однако фотографиями из фотосета в stories своего Instagram Эшли уже поторопилась поделиться. На фотографиях Грэм предстает с подобранными волосами, в купальнике нежно-малинового цвета. Образ модель дополнила розовыми бусами и очками.

Мнения юзеров по поводу увиденного разделились. Одни восхищаются фигурой Эшли и отмечают, что она смогла заработать деньги на своей природной красоте и это круто. Другие же уверены, что это не здорово – демонстрировать такое тело и считают, что Эшли подобрала купальник по размеру.