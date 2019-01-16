Трансгендер-миллионер пожаловалась на желание властей вновь сделать ее мужчиной
Малайзийский трансгендер-миллионер рассказала о давлении, которое на нее оказывают религиозные деятели и власти. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Daily Mail, она демонстративно отказалась от встречи с муфтием.
Косметический магнат Сафи Элиас (Safiey Ilias) пожаловалась, что во время прошлых встреч с религиозными деятелями она каждый раз испытывала давление. По ее словам, они разными способами намекали ей на то, что нужно выглядеть как мужчина и вести соответствующий образ жизни, пишет Rus.tvnet.lv.
"Дело не в том, что я не хочу видеть муфтия, дело в общественных ожиданиях.
Одни решат, что после встречи с ним я буду обязана вновь стать мужчиной. Другие скажут, что я рекламирую новую песню или продукт. Или даже раскручиваюсь на религии",
- объяснила Сафи. К тому же в приглашении на встречу муфтий употребил местоимение мужского рода.
В 2016 году Элиас уже отказывалась от своей идентичности и пыталась жить как мужчина. Однако продержалась она недолго. По ее словам, над ней жестоко издевались, к тому же она постоянно чувствовала дискомфорт.
В Малайзии законодательно запрещено заниматься однополым сексом. К трансгендерам относятся нетерпимо, за последний год число нападений на них резко возросло.
Премьер-министр страны Махатхир Мохамад называл идеи ЛГБТ "западными поветриями".