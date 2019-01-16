Ср, 16.01.2019
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Диджей Денис Кораблефф баллотируется в Рийгикогу

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Денис Кораблев.

ФОТО: личный архив

Музыкальный продюсер и диджей Денис Тищенко, в мире шоу-бизнеса известный как Денис Кораблефф, будет баллотироваться в Рийгикогу в списке Свободной партии.

"Мне поступило такое предложение, и я его принял, - сказал в среду, 16 января, Кораблефф корреспонденту портала rus.err.ee. - Кто пригласил? Скажем так, люди из окружения председателя партии".

"На местном уровне я уже баллотировался, но на выборах в Рийгикогу впервые выставляю свою кандидатуру. Для меня это новый и интересный вызов", - добавил Денис Кораблефф.

По его словам, он будет баллотироваться по Ида-Вирумаа.

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